Кабинеты для вакцинации от пневмококковой инфекции открываются в Рязани

Специализированные процедурные кабинеты для вакцинации от пневмококковой инфекции открываются в лечебных учреждениях Рязани. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Такой кабинет уже работает в областном кожвендиспансере. В мае и начале июня аналогичные «точки» заработают в ОКБ и Городской клинической больнице №11. Приобретена дополнительная партия вакцины. В рамках Национального календаря профилактических прививок Российской Федерации ее делают всем детям с 2 месяцев до 5 лет и взрослым по эпидемическим показаниям.

Пневмококк — это бактерия из рода стрептококков, которая может вызывать инфекционные заболевания: менингит, бактериемию (распространение инфекции с током крови), пневмонию и отит. Пневмония — наиболее частая форма пневмококковой инфекции у взрослых как в России, так и во всем мире. В нашей стране пневмококк лидирует как возбудитель бактериальных менингитов среди взрослых старше 25 лет.

Реклама

Вакцины от пневмококка очень хорошо предотвращают тяжелые формы заболевания, требующие длительной госпитализации и порой приводящие к смертельным исходам. Наличие хронических заболеваний является показанием к вакцинации, а не противопоказанием, как многие думают. Дело в том, что люди с наличием подобных хронических болезней имеют больший риск заболевания и тяжелого течения болезни, и прививка от пневмококка в таких случаях является наиболее надежной защитой, а чаще всего способствует спасению жизни.