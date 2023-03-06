Понедельник, 6 марта, 2023
Татьяна Проводина

Кабан попал в объектив камеры в Окском заповеднике под Рязанью

На главнуюНовости Рязани
Скриншот из видео в группе Кабаны и другие звери ВКонтакте

В Окском заповеднике засняли молодого кабана. Видеоролик публикует группа Кабаны и другие звери ВКонтакте.

«Мороз и солнце, чудесный январский день. Молодой секач в весьма взвинченном состоянии своим запахом метит ствол деревца. На рыле у него иней. До этого большой секач оставил на стволике свою вспененную слюну, и она примерзла. Кстати, вслед за молодым кабанчиком прибежал секач постарше с клыками побольше и тоже пометил дерево. Жаркое было время — январь, разгар гона у кабанов, битвы за прекрасных мохнорылых дам»,говорится в сообщении.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации