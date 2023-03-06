Кабан попал в объектив камеры в Окском заповеднике под Рязанью

В Окском заповеднике засняли молодого кабана. Видеоролик публикует группа Кабаны и другие звери ВКонтакте.

«Мороз и солнце, чудесный январский день. Молодой секач в весьма взвинченном состоянии своим запахом метит ствол деревца. На рыле у него иней. До этого большой секач оставил на стволике свою вспененную слюну, и она примерзла. Кстати, вслед за молодым кабанчиком прибежал секач постарше с клыками побольше и тоже пометил дерево. Жаркое было время — январь, разгар гона у кабанов, битвы за прекрасных мохнорылых дам», – говорится в сообщении.