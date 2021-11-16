К QR-кодам вакцинированных могут добавить фото

В сертификаты вакцинации от COVID-19, которые вскоре придется предъявлять в большинстве общественных мест, могут добавиться фотографии. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный федеральный чиновник. По его словам, этот вопрос в конце прошлой недели обсуждался в Минцифры.

Цель этой меры — сократить очереди, которые могут возникнуть в ходе массовых проверок QR-кодов, отметил собеседник «Известий». Сейчас сертификаты не подтверждают личность владельцев, и при их предъявлении приходится дополнительно показывать паспорт. Но если проверяющий будет сразу видеть еще и фото получателя сертификата, подтверждать личность, по сути, двумя документами не потребуется, что и будет способствовать сокращению времени проверки, пояснил источник.

Правда, откуда возьмутся фото — пока дискуссионный вопрос, добавил он. Это могут быть кадры, загруженные самими пользователями на «Госуслуги», то есть, по сути, селфи, либо заверенные фотографии из Единой биометрической системы, говорит источник «Известий».

Если пользователю для прохода в большинство закрытых помещений не придется носить с собой паспорт, это будет действительно удобно. И сможет привести к сокращению очередей в общественных местах — проверяющим не надо будет сличать данные с экрана телефона и документ. Как показывает пользовательский опыт в странах стран, где уже действует проход по QR-кодом, постоянно показывать в магазинах, ресторанах и прочих местах и смартфон, и паспорт, крайне утомительно, — говорит гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, в соответствии с которыми с 1 февраля и до 1 июня 2022 года QR-коды вводятся в непродовольственных магазинах, общепите, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях, а также на воздушном и железнодорожном транспорте. До 1 февраля 2022 года для посещения непродовольственных магазинов и общепита можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность останется только у обладателей медотвода.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий».

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