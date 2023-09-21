К обработке рязанских парков от шелкопряда присоединились студенты

Мэрия Рязани сообщила о работах по ликвидации кладок непарного шелкопряда.

В четверг, 21 сентября, мероприятие прошло на территории Мемориального комплекса Скорбященского кладбища. Акция была организована сотрудниками отдела природопользования и экологии управления благоустройства города. В ней приняли участие преподаватели и студенты Рязанского автотранспортного техникума имени С.А. Живаго.

26 сентября, во вторник, студенты РГУ им. С.А. Есенина обработают ЦПКиО.

Для ликвидации непарного шелкопряда используются метод механической зачистки и обработка вазелиновым маслом.