К концу года должно завершиться строительство двух медицинских объектов в Рязанской области

30 августа на заседании правительства Рязанской области обсудили помимо других вопросов исполнение поручений Павла Малкова по итогам прямой линии. Об этом рассказал врио рязанского губернатора в своём Telegram канале.

Заключены контракты на строительство амбулатории в селе Екшур Клепиковского района, а также фельдшерско-акушерского пункта в селе Петровичи Спасского района. Как отметил Павел Малков, возведение объектов планируется завершить к концу 2022 года.

А в Ермиши уже на текущей неделе заработает аптечный пункт. Он откроется в здании Ермишинской районной больницы.