Татьяна Проводина

К индустриальному парку «Рязанский» планируют построить железную дорогу

Photo by form PxHere

К индустриальному парку «Рязанский» планируют построить железную дорогу. На сайте госзакупок 1 августа появился тендер на поиск подрядчика.

Заявка подана на строительство пути необщего пользования от путей «РЖД» до индустриального парка «Рязанский», примыкающего к ж/д станции Дягилево.

Начальная цена контракта составляет свыше 400 млн рублей. Заказчиком выступает АО «Корпорация развития Рязанской области».

Строительство должно быть завершено через 240 календарных дней с даты начала исполнения контракта. Подрядчика определят 11 августа.

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