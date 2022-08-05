К индустриальному парку «Рязанский» планируют построить железную дорогу. На сайте госзакупок 1 августа появился тендер на поиск подрядчика.
Заявка подана на строительство пути необщего пользования от путей «РЖД» до индустриального парка «Рязанский», примыкающего к ж/д станции Дягилево.
Начальная цена контракта составляет свыше 400 млн рублей. Заказчиком выступает АО «Корпорация развития Рязанской области».
Строительство должно быть завершено через 240 календарных дней с даты начала исполнения контракта. Подрядчика определят 11 августа.