Вторник, 6 сентября, 2022
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К 2030 году ВВП России превысит показать 2021 года на 17%

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Предполагается, что экономика России к 2030 году превысит уровень прошлого года на 17%. Это случится, если в стране будет реализован целевой сценарий «ускоренная адаптация».

«Ведомости» со ссылкой на прогноз министра экономического развития Максима Решетникова сообщают, что в 2024–2025 годах рост ВВП составит 2,6%, далее по нарастающей ближе к 3%, уточнил он. Прогноз на 2023 год федеральный министр не называет, ссылаясь на чувствительность продолжения дискуссии по поводу этой оценки.

Напомним, Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами подготовило по поручению вице-премьера Мишустина сценарий развития экономики России до 2030 года. Отмечалось, что предложенные системные решения должны помочь преодолеть спад и выйти на устойчивый рост уже в 2024 г.

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