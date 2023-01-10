К 2030 году в Рязанском регионе планируют создать 5 комплексов по сортировке мусора

В Рязанской области к 2030 году запланировано построить 5 мусоросортировочных комплексов по нацпроекту «Экология». Об этом рассказала «Рязанским ведомостям» зампред регионального правительства Юлия Швакова.

Комплексы построят в разных районах области, они смогут перерабатывать около 200 тысяч тонн ТКО в год, – пояснила Юлия Швакова.

В регионе также предполагается реконструировать несколько действующих полигонов.

Участки компостирования ТКО и производства RDF-топлива будут создаваться во взаимодействии с Российским экологическим оператором. В планах также модернизировать два действующих объекта обработки с отбором полезных фракций. Предварительно общий объём инвестиций оценивается в 3,17 млрд рублей.

Юлия Швакова: «Строительство и реконструкцию объектов запланировано завершить до конца 2024 года. Сейчас с ППК «РЭО» уже реализуется совместная дорожная карта»

Заместитель председателя правительства региона подчеркнула, что цель – увеличить уровень утилизации отходов, оптимизировать затраты на их транспортировку и достичь стопроцентной обработки ТКО.