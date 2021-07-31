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Суббота, 31 июля, 2021
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К 2024 году в России планируют внедрить беспилотные грузовики

Елена Лобанова
К 2024 году в России планируют внедрить беспилотные грузовики
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Беспилотные грузовики планируют внедрить в России до 2024 года. Об этом сообщил замминистра транспорта Кирилл Богданов РИА «Новости»

Беспилотные грузовики планируют использовать для перевозки грузов. Эксперименты начнутся уже в следующем году на трассе М-11 «Нева». Полноценное коммерческое же внедрение произойдет до 2024 года. 

— Использование автономных грузовиков на 15% снизит себестоимость и на 25% повысит скорость перевозки грузов. Мы совместно с бизнес-сообществом, грузоперевозчиками и разработчиками приступили к реализации нашего проекта «Беспилотные логистические коридоры», одобренного ранее правительством РФ, — сказал Богданов.

Это также сделает трассу М-11 первой в мире, проезд по которой возможен как для беспилотных бескабинных грузовиков, так и для доработанных автономных серийных моделей.

Такой подход позволит к 2030 году в 10 раз увеличить транзитный поток по территории России, уверены в ассоциации.

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