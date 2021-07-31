К 2024 году в России планируют внедрить беспилотные грузовики

Беспилотные грузовики планируют внедрить в России до 2024 года. Об этом сообщил замминистра транспорта Кирилл Богданов РИА «Новости».
Беспилотные грузовики планируют использовать для перевозки грузов. Эксперименты начнутся уже в следующем году на трассе М-11 «Нева». Полноценное коммерческое же внедрение произойдет до 2024 года.
Это также сделает трассу М-11 первой в мире, проезд по которой возможен как для беспилотных бескабинных грузовиков, так и для доработанных автономных серийных моделей.
Такой подход позволит к 2030 году в 10 раз увеличить транзитный поток по территории России, уверены в ассоциации.