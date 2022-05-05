К 100-летию со дня рождения летчицы Александры Акимовой вышел почтовый маркированный конверт

5 мая в рамках серии «К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в почтовое обращение вышел конверт с оригинальной маркой, посвященный 100-летию со дня рождения уроженки Скопинского района Рязанской области летчицы, штурмана, Героя Российской Федерации Александры Федоровны Акимовой (1922–2012).
На конверте изображена эмблема празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, на основном изображении — штурман Александра Акимова на фоне самолета У-2».
Дополнительно к выпуску почтового конверта изготовлены календарные штемпели «К 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» с фиксированной датой для Москвы и Рязани.
На торжественной церемонии гашения конверта, которая прошла в Рязанском музее истории молодежного движения, присутствовали члены союза журналистов России, краеведы, филателисты, участники детско-юношеского движения «Юнармия».
После проведения церемонии спецгашения каждый из гостей имел возможность сразу же отправить конверт своим знакомым и друзьям.
Любой желающий сможет сегодня поставить оттиск штемпеля на почтовых отправлениях в отделении почты 390000 по адресу г. Рязань, ул. Почтовая, д. 49