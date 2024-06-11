Вторник, 11 июня, 2024

Юрист рассказал о малоизвестных мерах поддержки для молодых семей

Автор: 7info7

Опубликовано

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Многие молодые семьи в России не знают о том, какую помощь от государства они могут получить. И только малая часть сможет назвать более двух программ поддержки, отмечает Ольги Плотниковой. Данной информацией эксперт поделилась с «ФедералПресс»

В законодательстве сказано, что молодой семьёй считается та, где возраст одного из супругов не составляет больше 35 лет. Это же правило относится к неполным семьям, где возраст родителя не должен превышать 35 лет. Для таких семей разработали следующие меры поддержки: программа «Молодая семья», семейная ипотека с господдержкой и выплаты на погашение ипотеки молодым семьям, пособие по беременности и родам.

Также есть дополнительные выплаты при рождении ребёнка до 1,5 и 3 лет, материнский капитал, социальный налоговый вычет на обучение и лечение детей. Есть также возможность получить семейный автомобиль, выплаты на ребёнка до трёх лет, чьи отцы проходят срочную службу в армии, также средства выплачиваются на детей курсантов военных образовательных организаций, но только пока отец учится на первом курсе.

Кроме того, доступны выплаты молодым специалистам, социальный контракт, развивающийся институт семейного предпринимательства и другие.

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