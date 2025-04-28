Юрист предупредил о наказании за сорванные с клумбы цветы

Цветы на городской клумбе являются собственностью города или компании, которая финансировала озеленение. Срывая их, человек нарушает закон, рассказал агентству «Прайм» юрист Тимур Харди.

Если человек сорвал цветы и разбросал их или оставил на клумбе, это будет расценено как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), пояснил эксперт. В этом случае предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Если же цветы были сорваны и унесены с собой, действия будут квалифицироваться как мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ). За это грозит штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества либо административный арест на срок до 15 суток.

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«Хотя ответственность наступает только с 16 лет, подросткам также могут грозить неприятности, например, постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Учитывая, что камеры видеонаблюдения установлены почти везде, незаметно сорвать цветы и уйти практически невозможно. Поэтому детям нужно объяснять, что срывать цветы на городской клумбе — не самое удачное развлечение», — отметил Харди.