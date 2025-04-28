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Фото: Изображение от devmaryna на Freepik
Новости России

Юрист предупредил о наказании за сорванные с клумбы цветы

Алексей Самохин

Цветы на городской клумбе являются собственностью города или компании, которая финансировала озеленение. Срывая их, человек нарушает закон, рассказал агентству «Прайм» юрист Тимур Харди.

Если человек сорвал цветы и разбросал их или оставил на клумбе, это будет расценено как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), пояснил эксперт. В этом случае предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Если же цветы были сорваны и унесены с собой, действия будут квалифицироваться как мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ). За это грозит штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества либо административный арест на срок до 15 суток.

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«Хотя ответственность наступает только с 16 лет, подросткам также могут грозить неприятности, например, постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Учитывая, что камеры видеонаблюдения установлены почти везде, незаметно сорвать цветы и уйти практически невозможно. Поэтому детям нужно объяснять, что срывать цветы на городской клумбе — не самое удачное развлечение», — отметил Харди.

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