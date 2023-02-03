Юрист назвал три ситуации, когда у россиянина могут изъять жильё

Лишить жилья на законных основаниях россиянина могут только в трёх случаях, сообщил в интервью радио Sputnik юрист Андрей Некрасов.

Главным основанием для лишения человека жилья может стать только решение суда. При этом не допускается изъятие единственного жилья.

Чаще всего россияне лишаются недвижимости из-за долгов.

– Банк может реализовать ипотечную квартиру, если человек не выплачивает деньги по кредиту. Вообще, в рамках исполнительного производства, когда человек кому-то должен денег, могут реализовывать квартиры, – напомнил юрист.

Другая ситуация, когда россиянина могут лишить жилья, связана с конфискацией. Недвижимость могут конфисковать у виновного в преступлении, например, у коррупционера, который добыл его преступным путём.

Также гражданина могут обязать расстаться с определенным жильем и переехать в другое, если он систематически нарушает права соседей (человек дебоширит, на него регулярно составляют административные протоколы). С такой ситуацией суды сталкиваются достаточно редко, уточнил Андрей Некрасов.