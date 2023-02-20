Юрист дала разъяснения по авторскому праву в СМИ

Сфера авторского права имеет широкое распространение. А что является предметом авторского права относительно средств массовой информации?

Вопрос не совсем корректен. Во-первых, скорее всего имелся ввиду не предмет авторских прав, а объект. Во-вторых, объекты авторского права едины вне зависимости от того, где, как и кем они используются. Предлагаю переформулировать вопрос, чтоб было понятнее читателю: На что распространяются авторские права? Либо Что защищают авторские права?

Произведения науки, литературы и искусства независимо от их достоинств и назначения охраняются авторскими правами. Возможности выражения мысли автора многогранны, поэтому законодатель хотя и приводит список объектов авторских прав, однако оставляет его открытым. В этот список входят литературные и музыкальные произведения, произведения графики и дизайна, архитектуры, фотографические произведения и даже градостроительные чертежи и географические карты.

Может ли текст являться предметом авторского права?

Да, текст является объектом авторского права вне зависимости от его достоинств, недостатков и назначения.

Обязательно ли средству массовой информации спрашивать разрешение у автора фото на постановку фотографии на сайте?

Любое лицо, желающие использовать результаты чужого труда обязано попросить разрешение автора на такое использование. При этом важно понимать, что любой объект, которые создали не лично вы, защищается законом в полной мере, и этот факт не следует обесценивать.

Как правильно оформить разрешение, или достаточно устного согласия?

Разрешение обязательно должно быть зафиксировано. Устного согласия точно недостаточно, так как такое согласие невозможно будет доказать. Лучше всего оформить лицензионный договор. Однако при заключении лицензионного договора есть множество нюансов, которые необходимо соблюсти, чтобы не допустить нарушения законодательства. Например, в лицензионной договоре необходимо учесть нематериальные права автора, существенные условия, а также есть случаи, когда лицензионный договор подлежит обязательной государственной регистрации.

Если фотография вставлена в видео (в качестве иллюстрации) это также наказуемо? (в сети много видеороликов из фото)

Да, такое использование наказуемо.

Автору произведения принадлежит исключительное право на использование своего произведения абсолютно любыми способами. Для нарушителей такого права важно помнить, что использованием произведения независимо от того, есть ли в этом цель извлечения прибыли или нет, считается воспроизведение произведения в любой форме (даже скачивание произведения в память своего компьютера), публичный показ, сообщения в эфир, любая переработка произведения, практическая реализация проекта (архитектурного, дизайнерского, градостроительного), доведение произведения до всеобщего сведения. За каждый способ, которым использовано произведение, автор может попросить компенсацию.

Что такое цитирование фотографий?

В 2016г. Суд по интеллектуальным правам разбирал спор о использовании фотографий в телепередаче, где в качестве Истца выступал автор фото, а Ответчиком являлась телекомпания. Ответчик утверждал, что использовал фото было процитировано, что разрешено законом. Однако, Суд по интеллектуальным правам указал, что «цитирование – это дословное повторение какой-либо части именно авторского текста, а не иной графической формы (фото- видеоизображения)», после чего пришел к выводу о том, что телекомпания все же нарушила права автора.

Иными словами, цитирования фотографий не существует.

Если же говорить о цитировании текста, то действительно, законодатель допускает возможность его использования без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения. Однако для такого цитирования есть несколько обязательных условий: указание имени автора, источника заимствования, а также цель должна быть обязательно научная, полемическая, критическая, информационная или учебная.

Цитирование имеет очень много нюансов и неоднозначную судебную практику, поэтому я бы не рекомендовала надеяться на ст. 1274 ГК РФ, а все же обратиться к автору для получения разрешения.

Является ли скриншот с видео предметом авторского права (скрин стопкадра)?

Видеозапись является объектом авторского права. Стоп-кадр является частью видеозаписи, а авторские права распростираются как на всё произведение, так и на его части. Поэтому, использование скриншота видеозаписи также нарушает права автора.

Например, в сентябре 2022г. Суд по интеллектуальным правам рассмотрел дело № А50-20433/2020 , где основанием для предъявления искового заявления стал стоп-кадр из серии известного современного детского мультфильма. Нарушитель использовал стоп-кадр в газете, которую распространял через киоски печатной продукции. Суд признал, что нарушение прав правообладателя состоялось и взыскал с нарушителя компенсацию.

Пользоваться бесплатными стоковыми фотографиями точно безопасно?

Бесплатных стоков практически не бывает. В сети есть много фотобанков, но почти всегда фотографии размещены там незаконно. Лучше всего пользовать платными фотостоками. Однако и в этом случае нужно внимательно читать условия пользования. Там бывает очень много подводных камней. Например, есть фотосток, на котором можно приобрести фотографии по небольшой цене, однако использовать их можно только в личных целях (например, поставить на рабочий стол компьютера). Использование же в коммерческой деятельности (любая деятельность юридического лица и индивидуального предпринимателя считается коммерческой, так как их создание продиктовано единственной целью – извлечение прибыли) будет считаться нарушением.

Если фотография приобретена через фотобанк и вы не нарушаете условия использования, то проблем с гражданско-правовой ответственностью не будет.

Так, например, в декабре 2022г. Суд по интеллектуальным правам подтвердил правомерность использования фотографии, приобретенной через фотосток.

Практически у всех СМИ есть аккаунты в соцсетях, в которых также активно размещается визуальный контент. Может ли автор предъявить претензию к контенту, размещённому именно в аккаунте?

Использованием объекта авторских прав считается любое воспроизведение. Вне зависимости от того, где воспроизведена фотография – сайт, группа в социальных сетях, газета и т.д. – это является нарушением.

Установить связь между профилем в социальной сети и организацией, как правило, достаточно просто.

Можно ли брать фото из соцсетей? Распространяется ли на такие прецеденты Закон об авторском праве, ведь фото в соцсети сильно сжаты, не оригинального качества?

Нельзя использовать фото без разрешения правообладателя ни в каком случае. Где бы не было размещено фото – социальные сети, электронное портфолио, форумы – оно везде охраняется законом.

Анастасия Ложкина, юрист по авторскому и интеллектуальному праву.