Юрий Бундин будет сотрудничать с Рязанским советом по народным художественным промыслам

Министерство культуры Рязанской области договорилось с кандидатом юридических наук, доцентом кафедры семиотики и теории искусства факультета искусств Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Юрием Ивановичем Бундиным о сотрудничестве в рамках работы Рязанского областного художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам. Об этом написала ВКонтакте министр Марина Кауркина.

Член Союза писателей России и Международной ассоциации искусствоведов — Юрий Иванович специализируются на системных междисциплинарных исследованиях вопросов теории и истории искусства, художественного образования и правового регулирования сферы культуры и искусства, является автором 5 книг и более 100 научных публикаций.

— Наметили точки взаимодействия в работе с СПО и детскими школами искусств, — написала Кауркина. — Обсудили возможность его участия в деловой программе предстоящего Форума древних городов.

Уже в феврале Юрий Иванович примет участие в Едином дне народных художественных промыслов в Рязанской области, который проводится Рязанским областным научно-методическим центром народного творчества при поддержке министерства во всех муниципальных образованиях региона.