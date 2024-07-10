Юные рязанцы стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России 2024»

Воспитанники детских школ искусств и музыкальных школ Рязани стали лауреатами общероссийского конкурса «Молодые дарования России 2024».

Список лауреатов опубликовало ВКонтакте управление культуры администрации города:

Белихина Дарья ДШИ № 9, «Хореографическое искусство» — победитель-лауреат

Галушкина Виолетта ДХШ № 1, «Декоративно-прикладное творчество» — 2 место

Колчина Маргарита ДМШ № 1 им. Е. Д. Аглинцевой, «Оркестровые струнные инструменты» (скрипка) — 3 место (призер — лауреат)

Колданова Полина ДШИ № 4 им. Е. Г. Попова, «Народные и национальные инструменты» (домра) — 3 место

Гуськова Виктория ДШИ № 4 им. Е. Г. Попова, «Народные и национальные инструменты» (баян) — 3 место

Савкин Никита ДШИ № 4 им. Е. Г. Попова, «Оркестровые духовые и ударные инструменты» (саксофон) — 3 место

Кузнецов Яромир ДШИ № 5, «Оркестровые духовые и ударные инструменты» (ксилофон, малый барабан) — 3 место

Волокушина Виктория, ДМШ № 5 имени В. Ф. Бобылёва, «Фортепиано орган» (орган) — участник II тура Конкурса

Фаттахов Михаил ДМШ № 5 имени В. Ф. Бобылёва, «Народные и национальные инструменты» (баян) — участник II тура Конкурса

Колгушкина Алиса ДШИ № 7 им. Ю. Н. Холопова, «Живопись, акварельная живопись» — участник II тура Конкурса.