Среда, 10 июля, 2024

Юные рязанцы стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России 2024»

Автор: 7info

Опубликовано

Воспитанники детских школ искусств и музыкальных школ Рязани стали лауреатами общероссийского конкурса «Молодые дарования России 2024».

Список лауреатов опубликовало ВКонтакте управление культуры администрации города:

Белихина Дарья ДШИ № 9, «Хореографическое искусство» — победитель-лауреат

Галушкина Виолетта ДХШ № 1, «Декоративно-прикладное творчество» — 2 место

Колчина Маргарита ДМШ № 1 им. Е. Д. Аглинцевой, «Оркестровые струнные инструменты» (скрипка) — 3 место (призер — лауреат)

Колданова Полина ДШИ № 4 им. Е. Г. Попова, «Народные и национальные инструменты» (домра) — 3 место

Гуськова Виктория ДШИ № 4 им. Е. Г. Попова, «Народные и национальные инструменты» (баян) — 3 место

Савкин Никита ДШИ № 4 им. Е. Г. Попова, «Оркестровые духовые и ударные инструменты» (саксофон) — 3 место

Кузнецов Яромир ДШИ № 5, «Оркестровые духовые и ударные инструменты» (ксилофон, малый барабан) — 3 место

Волокушина Виктория, ДМШ № 5 имени В. Ф. Бобылёва, «Фортепиано орган» (орган) — участник II тура Конкурса

Фаттахов Михаил ДМШ № 5 имени В. Ф. Бобылёва, «Народные и национальные инструменты» (баян) — участник II тура Конкурса

Колгушкина Алиса ДШИ № 7 им. Ю. Н. Холопова, «Живопись, акварельная живопись» — участник II тура Конкурса.

Юные рязанцы стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России 2024»
Юные рязанцы стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России 2024»
Юные рязанцы стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России 2024»
Юные рязанцы стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России 2024»
Юные рязанцы стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России 2024»
Юные рязанцы стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России 2024»
Юные рязанцы стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России 2024»
Юные рязанцы стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России 2024»
Юные рязанцы стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России 2024»
Юные рязанцы стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России 2024»

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани дети подожгли заброшенную постройку

Люди с этими датами рождения уникальны. Может быть вы среди них?

Любые дозы алкоголя грозят семью видами рака — учёные

Звезда «Интердевочки» Дрожжина рассказала правду о своём состоянии

Два человека погибли, два пострадали в ДТП с патрульным автомобилем на трассе М5

В Рязани на дороге образовалась огромная яма

В Рязани арестовали мужчину, который незаконно прописал у себя 90 мигрантов

На дорогах Рязанской области установили два метеопоста

Онкобольной рязанец в полном объеме получил средства, потраченные на лекарства, которые положены ему бесплатно

Эксперты рассказали, как смартфоны подслушивают нас

На проезде Гоголя ограничат движение транспорта в июле

РИА 7info публикует расценки на предвыборную рекламу на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных образований Рязанской области