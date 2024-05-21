Вторник, 21 мая, 2024

Юная рязанка пришла в детский сезон шоу «Кондитер» 

Автор: 7info

Опубликовано

На телеканале «Пятница!» стартует новый сезон «Кондитер. Дети», в котором за звание лучшего кондитера страны соревнуются дети. 

Участниками нового, третьего по счету сезона, станут дети и подростки от 9 лет. Своими руками они творят кондитерские шедевры, которым позавидовал бы сам Ренат Агзамов. Юные кондитеры покажут взрослым, на что они способны, и докажут, что венчики, кисточки и лопатки детям не игрушки.

Среди претендентов на победу оказалась 15-летняя Мария Ичко из Рязани.

На встречу с «королем тортов» и членами жюри Мария принесла морковный торт со специями и домашней карамелью.  Вместе с другими юными конкурсантами школьница попробует поразить Рената Агзамова и членов жюри вкусом своего торта. Если юным гениям это удастся, они попадут в финал «Кондитер. Дети», где приготовят торты для звездного гостя. Лучший пройдет в суперфинал, чтобы сразиться за миллион рублей и звание лучшего кондитера страны.

Удалось ли Марии из Рязани достойно представить свой десерт и попасть в финал шоу, можно увидеть уже сегодня, 21 мая, в 19:00 на телеканале «Пятница!».

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