Юбилей кинокомплекса «Пять звёзд» в «М5 Молл»

14 февраля кинокомплекс «Пять звёзд» отметит юбилей. 10 лет назад в рязанском торгово-развлекательном центре «М5 Молл» появилось необычное архитектурное кинопространство — аутентичный и запоминающийся арт-объект на культурной карте Рязанского региона, ставший традиционным местом отдыха для всех любителей кино.

Европейская улочка конца 19 века с чугунными мостиками и яркими окнами, арт-фонтан «Ложки» и атрибут многих больших городов — гигантские часы, отсчитывающие время – такого в Рязани еще не было. Но главной гордостью комплекса были и остаются восемь современных и комфортабельных залов почти на 1300 мест. Молловский кинокомплекс «Пять звёзд» — это не только место для мировых кинопремьер, но и один из центров культурной жизни города, а также разнообразные развлечения для посетителей.

Не стал исключением и юбилейный февраль. К своему десятилетию кинокомплекс подготовил для гостей конкурс с хорошими, полезными подарками, а также суперпризом — бесплатным посещением любых сеансов, идущих здесь в прокате, на два лица до конца года. Чтобы стать обладателем суперприза, 10 стаканов поп-корна или 10 парных билетов на новые представления в Рязанском цирке необходимо выполнить два условия: смотреть кино в «Пяти звёздах» в любые дни до 14 февраля и собирать чеки, выданные при покупке билетов или продукции в баре. Накопленные чеки на общую сумму 1000 рублей обмениваются у кассиров комплекса на купон для розыгрыша призов. Имена счастливчиков назовут 14 февраля с 19:30 до 20:00 в фойе кинотеатра «Пять звёзд». Именно там пройдет праздничный розыгрыш. Более подробно о конкурсе можно узнать по ссылке.

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«Все лучшее, что смотрит мир» — именно с таким слоганом пришел к рязанскому кинозрителю «Пять звёзд» 10 лет назад. За это время «Звёзды», как любят называть комплекс его гости, своим традициям не изменили. Каждый четверг на экранах молловского кинотеатра — новинки мирового проката, о которых еженедельно рассказывает рубрика #М5кино в социальных сетях «М5 Молл».