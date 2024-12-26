Эзотерики перечислили пять очищающих ритуалов на 31 декабря



Приближается Новый год, время обновления и избавления от всего лишнего и отжившего. Прежде чем с головой окунуться в новые начинания, важно позаботиться о том, чтобы пространство вокруг нас было наполнено правильной атмосферой.

Редакция Life.ru собрала пять простых, но эффективных ритуалов, которые помогут очистить ваш дом от негативной энергии, создав по-настоящему уютное и безопасное пространство, готовое принять радость и благополучие в новом году.

Во-первых, свой дом, рабочее помещение в канун Нового года можно очистить с помощью трав. Неожиданно, но обычный пучок трав способен стать мощным инструментом для очищения дома от негативной энергии. Шалфей, полынь и лаванда – трио, веками используемое для трансформации атмосферы. Чтобы провести окуривание, достаточно поджечь травы на пару секунд, дав немного потлеть. Дым необходимо направить в каждый угол, особое внимание уделив входной двери – энергетическому порталу. Важно проветрить помещение после ритуала, чтобы освободить пространство от всего отжившего.

Во-вторых, в очищении пространство поможет соль. Соль — это не только незаменимый ингредиент на кухне, но и мощный инструмент для энергетической очистки пространства. Для ритуала понадобится обычная крупная соль: насыпьте её в небольшие ёмкости и расставьте по углам комнат на пару дней. Считается, что она впитывает негатив как губка. После этого соль нужно собрать и смыть, а ритуал повторять хотя бы раз в месяц. Для усиления эффекта можно произнести намерение, наполняя дом светом, любовью и спокойствием.

В-третьих, поможет очистить ваше жилище обычный колокольчик. Позвольте колокольчикам зазвучать в вашем доме по-новому, выйдя за рамки праздничных ассоциаций. Их мелодичный звон – это мощный инструмент для устранения энергетических застоев. Выберите колокольчик, который вам нравится, и пройдитесь с ним по всем комнатам, задерживаясь в местах, где ощущаете дискомфорт. Завершите ритуал, зажигая в доме свет, включая не только лампы, но и свечи, символизирующие окончание очищения и приносящие тепло.

Ещё один очистительный ритуал связан с водой и лимоном. Иногда дом нуждается не только в физической, но и в энергетической уборке. Для этого приготовьте очищающий раствор: добавьте сок лимона и несколько капель эфирного масла розмарина или эвкалипта в стакан с водой. Протрите этой смесью дверные ручки, подоконники и мебель, чтобы удалить не только физическую, но и энергетическую грязь. Оставшуюся воду с лимоном можно вылить в землю с благодарностью за очищение вашего дома.

Также важно понять, что для гармонизации пространства достаточно произнести вслух позитивные утверждения. Аффирмации подобны перезагрузке, наполняющей дом благополучием. Произносите фразы: этот дом — моя крепость, наполненная гармонией и радостью, когда чувствуете напряжение или тревогу. Для усиления эффекта, напишите выбранную аффирмацию на бумаге и поместите ее под коврик у входной двери, чтобы она встречала вас и ваших гостей нужным настроением.