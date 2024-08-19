Эвакуированные куряне в Подмосковье: стресс, ночные кошмары и надежда на лучшее

В подмосковном санатории «Серебряный бор» в Ступино разместили более 160 эвакуированных жителей Курской области. Эмоциональное состояние многих из них остается крайне тяжелым, но у людей появилась надежда на улучшение.

Особенно тяжело приходится детям, которые пережили ужасы войны — некоторые из них просыпаются по ночам с криками. Об этом рассказала психолог оздоровительного центра «Сосновый бор» Елена Михалева в беседе с корреспондентом REGIONS.

В первые дни после эвакуации жители приграничных районов Курской области беспокоились в основном о самых насущных вопросах: наличие пищи, одежды и крыши над головой.

«На начальном этапе все прибывшие были встревожены тем, чтобы у них была еда, одежда и места для размещения. Сейчас, спустя около двух недель после начала боевых действий в их регионе, начинается осознание произошедшего и трудный процесс адаптации к новым условиям жизни», — поделилась Елена Михалева.

По словам психолога, острые стрессовые реакции уже удалось снизить, но впереди самый сложный период.

«В первые дни пребывания здесь были сплошные слезы — как у детей, так и у взрослых. На данный момент острые фазы пройдены, но тревожность и страх будут сохраняться еще долгое время», — отметила Михалева.

Специалисты по ментальному здоровью регулярно проводят групповые занятия, которые с каждым днем посещает все больше людей.

Эвакуированная из Обоянского района Курской области Елена Пенчукова рассказала, что ее двухлетний сын Дима очень тяжело переносит переезд и разлуку с отцом.

«Сын слышал все эти ужасные звуки выстрелов и взрывов. Ночью он просыпается в слезах, кричит во сне и часто не понимает, где мы находимся, что его пугает еще больше», — поделилась Елена.