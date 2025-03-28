«Этот сезон будет мощным!»: на ТНТ стартует пятый сезон шоу «Музыкальная интуиция»

В эту субботу, 29 марта, в 21:00 на ТНТ стартует пятый сезон шоу «Музыкальная интуиция» (16+). Зрителей ждут яркие звёздные гости, участники с потрясающими (и не очень) вокальными данными, неожиданные перевоплощения и невероятные музыкальные номера. А ведущим шоу по-прежнему остаётся Азамат Мусагалиев!

Производством проекта занимается Norm Production по заказу Comedy Club Production, а креативным продюсером шоу выступает Даня Пронякин.

Азамат Мусагалиев о новом сезоне:

«Пятый сезон — это уже серьёзная заявка. И моя интуиция подсказывает, что он будет мощным! Ведь у нас есть всё необходимое: интрига, классная музыка, любимые звёзды и, конечно, красавчик-ведущий!»

В «Музыкальной интуиции» даже ближе к финалу бывает сложно понять, умеет ли человек петь. Ведь команда проекта продумывает образы и репертуар участников несколько месяцев. За всё время на сцену шоу выходили маляры, учителя, астрологи, фитнес-тренеры, курьеры и многие другие. Но и в новом сезоне сюрпризов будет немало.

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«В этот раз у нас появятся участники не только со всей России, но даже с Кубы! Хотите больше подробностей? Включайте ТНТ 29 марта!» — интригует ведущий.

Звёздные команды нового выпуска

По традиции две звёздные команды сразятся за звание самых проницательных.

Команда Ольги Бузовой — вместе с комиками Елизаветой-Варварой Арановой и Ириной Мягковой.

Команда Джигана — в которую вошли актёр Дмитрий Журавлёв и комик Варвара Щербакова.

Среди участников — исполнители мантр, диджеи, композиторы, авторы песен, но это вовсе не значит, что они умеют петь!

Как проходит игра?

Звёздам предстоит выяснить, кто из десяти незнакомцев — талантливый вокалист, а кто лишь мастерски притворяется.

Раунд 1: Знакомство

Раунд 2: Силуэты

Раунд 3: Демозапись

Финал: капитаны команд должны исполнить одну из своих песен дуэтом с выбранным незнакомцем.

Обе команды соревнуются за денежный приз, который будет направлен в благотворительный фонд.

В финальном раунде Ольга Бузова исполнит свою песню «Неверная», а Джиган — хит «Худи». Но попадут ли они в точку с выбором партнёров по дуэту?