«Это живой кошмар»: белгородцы пожаловались на свалку и отсутствие обещанного парка

Жители микрорайона Юго-Западный-2.4 в Белгороде призвали власти решить проблему с рекультивацией свалки в их районе, пишет « Бел.Ру ».

По его данным, более десяти лет назад белгородцам пообещали, что на месте мусора появится парк, однако этого так и не произошло. Все это время запах от свалки сильно ухудшает качество их жизни.

«Свалка остается живым кошмаром для нас. Если ситуация не изменится, мы будем вынуждены предпринять более решительные шаги», — негодуют горожане.

Белгородцы возмущаются, что не могут проветривать дома и гулять с детьми. Также они недовольны отсутствием детской площадки в микрорайоне.

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Мэр города Валентин Демидов ответил, что в прошлом году завершена рекультивация старой городской свалки на площади более 20 гектаров. Он направил полученную информацию в работу.

Глава города добавил, что профильные структуры проведут контрольные мероприятия.