«Это сделал человек»: в Ивановской области сняли шкуру с собаки

Жительница Палех пожаловалась, что неизвестный устроил расправу над собакой ее матери, пишет Ivanovo News.

По ее словам, злоумышленник снял с животного шкуру прямо возле дома. Женщина уверена, что это дело рук человека, а не лесного зверя.

«Лисы и волки так аккуратно снять шкуру со спины собаки не могут. Это сделал человек, если его можно так назвать. С собаки в прямом смысле был снят скальп, но не с головы, а со спины», – уверена дочь потерпевшей.

При этом на собаке не обнаружено пулевых или ножевых повреждений. Местные пишут, что она никогда не проявляла агрессию к окружающим.

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