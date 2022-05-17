Этюд « Боярышня» РХМ – подготовительная работа к суриковской «Боярыне Морозовой»

В рубрике «День шедевра» мы рассказываем о картинах Рязанского художественного музея и пытаемся подобрать «ключи» к произведениям Мастеров, которые помогают нам ответить на вопрос, как искусство помогает нам в жизни.

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Сегодня рассказ о художнике Василии Сурикове, которому принадлежит особое место в искусстве. В своих полотнах он обращался к эпохальным историческим событиям, судьбоносным для России, стремясь найти в них ответы на вопросы, которые ставит перед человеком современность.

В Рязанском художественном музее представлена одна из многочисленных подготовительных работ к знаменитой суриковской «Боярыне Морозовой» — этюд «Боярышня».

Несмотря на то, что эта работа подготовительного плана, перед нами завершённый яркий психологический портрет.

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Автор закрывает часть лица модели, обращая внимание на глаза….. Сколько в них чувства, и страха, и смятения. Желания понять и помочь.

Многие знают, что каждый образ многоликой и разнохарактерной толпы Суриков выписывал отдельно, как самостоятельный этюд небольшого формата.

А сам живописец говорил так.

— Надо писать так, чтобы даже в глазах двоилось.

Удивительный и яркий образ «живёт» в коллекции Рязанского художественного музея.