Эндокринолог Павлова назвала лучшие продукты для здоровья мозга

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в телеграм-канале назвала лучшие продукты для здоровья мозга.

Специалист скептически относится к сообщениям о выявлении очередного продукта, спасающего человека от слабоумия, болезни Альцгеймера. Она уверена, что при правильном питании — приготовление пищи на пару, запекании, варке, включении в рацион необходимого количества зелени и овощей — молодость можно продлить, здоровье мозга сохранить.

— И все же есть продукты, которые я ем часто, поскольку в них много полезных веществ, необходимых для умственной деятельности и здоровья в целом, — написала Павлова.

По словам доктора, к ним относятся:

Отварное или запеченное мясо птицы. Отварная, запечённая или малосолёная морская жирная рыба (скумбрия, сельдь, лосось). Зелёный горошек — свежий и замороженный (реже консервированный). Морская капуста. Тыквенные семечки — добавлять в любые овощные салаты. Черника, голубика, малина, смородина, клубника — любые наши ягоды, великолепный источник натуральных витаминов.

При употреблении этих продуктов организм получит не только белки, но и триптофан (больше его в индейке), который способствует выработке серотонина и улучшает работу нервных волокон. Незаменимые жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, витамин В-1 (тиамин), йод, нужный для щитовидной железы, витамины А, Е.

Павлова также рекомендует не забывать о физической активности и здоровом сне.

Зухра Павлова — старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, врач-эндокринолог со стажем более 24 лет.