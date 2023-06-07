Среда, 7 июня, 2023
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Эндокринолог Павлова назвала лучшие продукты для здоровья мозга

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Изображение от snowing на Freepik

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в телеграм-канале назвала лучшие продукты для здоровья мозга.

Специалист скептически относится к сообщениям о выявлении очередного продукта, спасающего человека от слабоумия, болезни Альцгеймера. Она уверена, что при правильном питании — приготовление пищи на пару, запекании, варке, включении в рацион необходимого количества зелени и овощей — молодость можно продлить, здоровье мозга сохранить.

— И все же есть продукты, которые я ем часто, поскольку в них много полезных веществ, необходимых для умственной деятельности и здоровья в целом, — написала Павлова.

По словам доктора, к ним относятся:

  1. Отварное или запеченное мясо птицы.
  2. Отварная, запечённая или малосолёная морская жирная рыба (скумбрия, сельдь, лосось).
  3. Зелёный горошек — свежий и замороженный (реже консервированный).
  4. Морская капуста.
  5. Тыквенные семечки — добавлять в любые овощные салаты.
  6. Черника, голубика, малина, смородина, клубника — любые наши ягоды, великолепный источник натуральных витаминов.

При употреблении этих продуктов организм получит не только белки, но и триптофан (больше его в индейке), который способствует выработке серотонина и улучшает работу нервных волокон. Незаменимые жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, витамин В-1 (тиамин), йод, нужный для щитовидной железы, витамины А, Е.

Павлова также рекомендует не забывать о физической активности и здоровом сне.

Зухра Павлова — старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, врач-эндокринолог со стажем более 24 лет.

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