Эндокринолог Павлова назвала лучшие продукты для здоровья мозга

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в телеграм-канале назвала лучшие продукты для здоровья мозга.
Специалист скептически относится к сообщениям о выявлении очередного продукта, спасающего человека от слабоумия, болезни Альцгеймера. Она уверена, что при правильном питании — приготовление пищи на пару, запекании, варке, включении в рацион необходимого количества зелени и овощей — молодость можно продлить, здоровье мозга сохранить.
По словам доктора, к ним относятся:
- Отварное или запеченное мясо птицы.
- Отварная, запечённая или малосолёная морская жирная рыба (скумбрия, сельдь, лосось).
- Зелёный горошек — свежий и замороженный (реже консервированный).
- Морская капуста.
- Тыквенные семечки — добавлять в любые овощные салаты.
- Черника, голубика, малина, смородина, клубника — любые наши ягоды, великолепный источник натуральных витаминов.
При употреблении этих продуктов организм получит не только белки, но и триптофан (больше его в индейке), который способствует выработке серотонина и улучшает работу нервных волокон. Незаменимые жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, витамин В-1 (тиамин), йод, нужный для щитовидной железы, витамины А, Е.
Павлова также рекомендует не забывать о физической активности и здоровом сне.
Зухра Павлова — старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, врач-эндокринолог со стажем более 24 лет.