Электросамокаты, брошенные за пределами парковок, будут перевозиться за счет рязанцев

В Рязани планируют создать парковки для электросамокатов. Список мест разработают до конца февраля. Об этом сообщил начальник управления экономического развития администрации города Максим Степанов на заседании городской думы.

Степанов отметил, что средства индивидуальной мобильности, оставленные за территориями разрешенных мест парковки, будут перевозиться на нужное место за счет человека, оставившего «транспорт» в ненадлежащем месте. Данные меры вступят в силу после официального объявления перечня парковок.

Представитель Управления ГИБДД по области уточнил, что самокаты в большинстве используют подростки и воздействовать на них можно только в ходе беседы. Также он подчеркнул, что нередко водители средств индивидуальной мобильности скрывают номера и лица, поэтому идентифицировать их не так просто.