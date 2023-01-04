Участник «Битвы экстрасенсов» ясновидящий из Новороссийска Сергей Шахов рассказал, что ждёт Россию в 2023 году.

Он считает, что россиян в наступившем году ждут большие перемены.

– Проведение СВО — это знак для других стран, у которых есть нерешенные вопросы с территориальной целостностью, — сказал «Комсомольской правде» — Кубань» Шахов. — Могут появиться конфликты в странах, где не были решены подобные вопросы.

По мнению экстрасенса, в 2023 году случится сразу несколько таких конфликтов по всему миру. Что касается отношения мира к России, то запад захочет открыть «второй фронт», но его планы будут сорваны. Украина будет провоцировать Беларусь, но не сможет втянуть республику в противостояние.

Не исключено, что в 2023 году в Одесской области пройдут референдумы о вступлении области в состав России. Главной линией соприкосновения останется Донбасс.