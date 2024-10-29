Для нынешнего руководителя киевского режима грядут очень тяжёлые времена. Уже в ближайшее время Владимиру Зеленскому придётся расплатиться за всё содеянное. Страшная волна негодования хлынет в сторону политика, причём захотят расправы над кровавым президентом жители его же страны.

По мнению экстрасенса Аделины Паниной, уже в ближайшее время произойдёт даже не отставка, а свержение Владимира Зеленского. Достаточно подробно провидица описала этот процесс в интервью изданию МК.

«Вождь украинских боевиков», по мнению Паниной, серьёзно переоценил свою значимость. Он считал, что за ним стоит весь Западный мир, но фактически он остался у разбитого корыта. ВСУ терпят поражение за поражением от ВС РФ, российские войска стремительно освобождают населённые пункты, оккупированные киевским режимом. Расплата за развязанные боевые действия, смерти и кризис ляжет совсем скоро на плечи просроченного президента:

— Его позиции на Западе, которые ещё полтора-два года назад казались крепкими, сейчас ослабли. Он всё это сам видит и понимает. Сейчас многие говорят, что Зеленский будет ликвидирован западными партнёрами. Я физического устранения не вижу, но то, что он будет мучиться за содеянное зло на Украине, однозначно. Расплата будет суровой, — говорит Аделина Панина.

В самом обозримом будущем Зеленский завершит свои «турне» по якобы дружеским Украине странам, перестанет хвастливо презентовать зарубежным политикам свой «план победы». Его мысли будут только об одном — как сохранить свою жизнь… И вместе с этими мыслями придут и не самые радостные для Зеленского, но вполне закономерные события. Его уберут с президентского кресла. И вот как это произойдёт:

– Это случится уже в ближайшее время: в конце нынешнего года – начале следующего. По всей видимости, будет совершён тайный побег. Его постараются вывести из Украины. Потому что против него восстанут свои же. Народ на Украине видеть его уже не может, — уверена провидица.

Панина обращает внимание, что ненавистью к кровавому президенту пропитались не только мирные жители Украины, но и военные. Они всё чаще вслух выражают своё недовольство властью. Волнения начались и в политических элитах — чиновники высшего ранга чувствуют, что земля под ногами становится зыбкой.

Вместе с тем счастливого будущего для Владимира Зеленского Аделина Панина не увидела: