Для нынешнего руководителя киевского режима грядут очень тяжёлые времена. Уже в ближайшее время Владимиру Зеленскому придётся расплатиться за всё содеянное. Страшная волна негодования хлынет в сторону политика, причём захотят расправы над кровавым президентом жители его же страны.
По мнению экстрасенса Аделины Паниной, уже в ближайшее время произойдёт даже не отставка, а свержение Владимира Зеленского. Достаточно подробно провидица описала этот процесс в интервью изданию МК.
«Вождь украинских боевиков», по мнению Паниной, серьёзно переоценил свою значимость. Он считал, что за ним стоит весь Западный мир, но фактически он остался у разбитого корыта. ВСУ терпят поражение за поражением от ВС РФ, российские войска стремительно освобождают населённые пункты, оккупированные киевским режимом. Расплата за развязанные боевые действия, смерти и кризис ляжет совсем скоро на плечи просроченного президента:
В самом обозримом будущем Зеленский завершит свои «турне» по якобы дружеским Украине странам, перестанет хвастливо презентовать зарубежным политикам свой «план победы». Его мысли будут только об одном — как сохранить свою жизнь… И вместе с этими мыслями придут и не самые радостные для Зеленского, но вполне закономерные события. Его уберут с президентского кресла. И вот как это произойдёт:
Панина обращает внимание, что ненавистью к кровавому президенту пропитались не только мирные жители Украины, но и военные. Они всё чаще вслух выражают своё недовольство властью. Волнения начались и в политических элитах — чиновники высшего ранга чувствуют, что земля под ногами становится зыбкой.
Вместе с тем счастливого будущего для Владимира Зеленского Аделина Панина не увидела: