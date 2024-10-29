Вторник, 29 октября, 2024
На главнуюПриметы, астрология, магия, эзотерика

Экстрасенс подробно описала процесс свержения Зеленского

Дата публикации

Валерия Мединская
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Для нынешнего руководителя киевского режима грядут очень тяжёлые времена. Уже в ближайшее время Владимиру Зеленскому придётся расплатиться за всё содеянное. Страшная волна негодования хлынет в сторону политика, причём захотят расправы над кровавым президентом жители его же страны.

По мнению экстрасенса Аделины Паниной, уже в ближайшее время произойдёт даже не отставка, а свержение Владимира Зеленского. Достаточно подробно провидица описала этот процесс в интервью изданию МК.

«Вождь украинских боевиков», по мнению Паниной, серьёзно переоценил свою значимость. Он считал, что за ним стоит весь Западный мир, но фактически он остался у разбитого корыта. ВСУ терпят поражение за поражением от ВС РФ, российские войска стремительно освобождают населённые пункты, оккупированные киевским режимом. Расплата за развязанные боевые действия, смерти и кризис ляжет совсем скоро на плечи просроченного президента:

— Его позиции на Западе, которые ещё полтора-два года назад казались крепкими, сейчас ослабли. Он всё это сам видит и понимает. Сейчас многие говорят, что Зеленский будет ликвидирован западными партнёрами. Я физического устранения не вижу, но то, что он будет мучиться за содеянное зло на Украине, однозначно. Расплата будет суровой, — говорит Аделина Панина.

В самом обозримом будущем Зеленский завершит свои «турне» по якобы дружеским Украине странам, перестанет хвастливо презентовать зарубежным политикам свой «план победы». Его мысли будут только об одном — как сохранить свою жизнь… И вместе с этими мыслями придут и не самые радостные для Зеленского, но вполне закономерные события. Его уберут с президентского кресла. И вот как это произойдёт:

– Это случится уже в ближайшее время: в конце нынешнего года – начале следующего. По всей видимости, будет совершён тайный побег. Его постараются вывести из Украины. Потому что против него восстанут свои же. Народ на Украине видеть его уже не может, — уверена провидица.

Панина обращает внимание, что ненавистью к кровавому президенту пропитались не только мирные жители Украины, но и военные. Они всё чаще вслух выражают своё недовольство властью. Волнения начались и в политических элитах — чиновники высшего ранга чувствуют, что земля под ногами становится зыбкой.

Вместе с тем счастливого будущего для Владимира Зеленского Аделина Панина не увидела:

— Но тихой гавани за рубежом у Зеленского найти не получится, — продолжает Аделина. – Он будет мучиться до конца своих дней: и эмоционально, и физически. Усугубятся пристрастия к запрещённым препаратам. Каждый новый день жизни будет ему не в радость.

Новости рубрики
Новости мира

Ракеты разнесли взлетно-посадочные полосы аэродромов ВСУ

Ударные дроны-камикадзе «Герань» также активно действовали, поражая цели в различных регионах Украины, включая Одесскую и Сумскую области.
Новости мира

«Такого в истории СВО еще не было»: блогер Подоляка сообщил об успехах ВС РФ

Продвижение российских вооружённых сил на территории Южного Донбасса привело к тому, что даже украинская...
Новости Рязани и области

В Рязани вручили Звезду Героя семье погибшего десантника Максима Рыбакова

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с семьёй Героя Максима Рыбакова.