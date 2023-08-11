Экстрасенс Нефертари объяснила, чем может быть опасно разбитое зеркало

Разбившееся зеркало не является источником проблем, но вместе с тем может предупреждать человека о грядущих неурядицах. Об этом изданию Москва 24 рассказала экстрасенс Анна Нефертари.

Мнение о том, что разбившееся зеркало запускает процесс неудач и проблем в судьбе человека, некорректно. Зеркало является накопителем энергии того, кто смотрится в него. И если человек испытывает напряжение, находится в негативном расположении духа, все эти эмоции фиксируются в отражении. Зеркало, собирая эту отрицательную энергию и информацию в себя, может не выдержать и разбиться. Также не стоит отрицать человеческий фактор, когда оно может лопнуть и расколоться от нашей же неосторожности.

– Если дома постоянные скандалы, негативная атмосфера, то и удивляться нечего, если в один момент зеркало без механических повреждений разлетается на мелкие кусочки, — сообщила провидица.

По её словам, в разбитое зеркало не стоит смотреться. Осколки нужно собирать в перчатках, собранное — закопать подальше от дома. Перчатки тоже лучше выкинуть.