Экстрасенс назвал имена мужчин, у которых самые сильные ангелы-хранители

Экстрасенс Андрей Харрис назвал 5-tv.ru имена мужчин, которые, можно сказать, «родились в рубашке».

С древности люди верят, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель, который оберегает его по жизни. Но некоторым повезло больше — их защита сильнее.

Харрис уверен, что к числу таких счастливчиков относятся мужчины с именами: Михаил, Гаврила, Георгий, Григорий, Рафаэль, Кирилл, Исаак, Авраам, Яков, Матвей, Даниил, Роман, Джабраил.

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Экстрасенс отметил, что это не полный список, но именно эти имена чаще других упоминаются в оккультной литературе, в прямой связи с ангелами-хранителями.

Харрис считает, что на них возложена особая миссия — изменить к лучшему жизнь другого человека. Поэтому советует носителям указанных имен не идти на поводу у соблазнов.