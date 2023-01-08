Воскресенье, 8 января, 2023
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Экстрасенс Мирелла Гасанова рассказала, что нельзя делать в период ретроградного Меркурия до 18 января

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29 декабря Меркурий вступил в ретроградную фазу. Это время, когда в фокусе внимания оказались цели, крупные компании и финансы. Экстрасенс Мирелла Гасанова предупреждает россиян: до 18 января им важно быть начеку, чтобы не растерять имеющиеся возможности, а также не испортить себе карьеру.

В интервью StarHit Гасанова рассказала: до завершения периода ретроградности ни в коем случае нельзя планировать крупные проекты, заключать сделки и подписывать договоры. Отложите на другое время важные мероприятия, связанные с профессиональной и учебной деятельностью.

Среди запретов – переход на новую работу, заключение сделок в сфере недвижимости, регистрация брака. С осторожностью давайте или берите в долг деньги.

Во время ретроградности Меркурия Мирелла Гасанова советует больше проводить время с близкими, следить за чистотой в доме, строить планы, проявлять ответственность и пунктуальность в делах.

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