Экспорт по-новому. В Рязань приехали представители 16 стран для обсуждения новых возможностей экспорта за рубеж региональных товаров

23 августа стартовал V Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Это масштабное представительское событие проходит в регионе в пятый раз и уже стало его визитной карточкой. В этом году к работе на «Днях международного бизнеса» подключились представители экспортно-ориентированных предприятий Рязанской области, малого и среднего бизнеса, эксперты в области внешнеэкономической деятельности, члены международных сообществ. Участие в форуме принимают делегации из Казахстана, Индии, Армении, Китая, Уганды, Узбекистана, послы, секретари и советники посольств 7 стран Латинской Америки и Карибского бассейна: Кубы, Никарагуа, Панамы, Республики Парагвай, Республики Перу, Мексики, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Гондураса и Аргентины. Форум проходит на фоне серьёзного экономического давления в отношении России, поэтому одной из заглавных тем стала следующая: как развивать взаимовыгодные связи за рубежом, выстраивать новые внешнеэкономические торговые отношения в условиях новых экономических условий.

Республика Беларусь – один из ключевых партнёров Рязанской области

Традиционно первый день форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области посвятили обмену мнениями, постановке задач, обсуждению возможностей и форматов экспортного взаимодействия на этот раз в условиях новой экономической реальности. Как выстраивать эффективные торговые отношения, искать надёжных партнёров в условиях санкционного давления? Как вести переговоры и прокладывать логистические маршруты? Как определять перспективные ниши для реализации товаров и услуг за рубежом, развивать новые связи? Именно на эти вопросы рязанское бизнес-сообщество искало ответы вместе с зарубежными коллегами. Форум стартовал с работы страновых «круглых столов». Их посвятили обсуждению вопросов выхода рязанских компаний на рынки Китая, Беларуси, Ирана, Турции. Такой выбор обусловлен как тенденциями, которые в последние месяцы складываются в реалиях внешнеэкономической деятельности, так и позитивным опытом взаимных торговых отношений, а также взаимной заинтересованностью. В рамках каждой встречи выступили российские торговые представители в зарубежных странах, презентованы успешные кейсы выхода отечественного бизнеса на международные рынки, представлены требования и условия регистрации рязанской продукции за рубежом.

Активное обсуждение прошло на площадке, посвящённой сотрудничеству с Республикой Беларусь. И если многие из существующих ранее торгово-экономических связей рушатся, сотрудничество с этой страной только укрепляется. К слову, с момента введения в отношении России санкций торговля с Республикой Беларусь увеличилась на 40% и, по наблюдениям специалистов, только набирает обороты. Между рязанским регионом и Беларусью налажены крепкие связи в различных сферах, важнейшая из которых – торговые отношения. Рязанские предприниматели регулярно посещают Беларусь с бизнес-миссиями, организовывают там выставки рязанских товаров и производителей. Прописана совместная программа в торгово-экономической сфере, и уже сейчас Рязанская область предлагает потребителям Беларуси широкий спектр товаров: это канцелярия, высокопрочные крепежи, бытовая химия и другие.

– Сегодня активно обсуждаются вопросы по поставке масла и семян рапса для развития жировой промышленности. Беларусь также имеет спрос на кормовые добавки, — рассказал председатель концерна «Белгосприщепром» Олег Жидков, рассуждая о том, в каких товарах с «рязанской» пропиской сейчас особенно нуждается Республика.

Санкции как драйвер развития: какие новые рынки открываются перед Рязанской областью?

Обсуждение новых направлений внешнеэкономической деятельности в рамках форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» состоялось на пленарной сессии. С приветственным словом к участникам обратился вице-губернатор региона Артём Бранов:

– Несмотря на сложную обстановку в мире количество иностранных участников форума растёт. География нашей внешней торговли расширяется, и рязанский регион – традиционно в лидерах по объёму экспорта кровельных и теплоизоляционных материалов, кожевенного полуфабриката, автомобильной светотехники. В Рязанской области более 530 предприятий, которые занимаются экспортом, и большинство из них – субъекты малого и среднего предпринимательства. Поддержка экспортёров и взаимодействие с иностранными коллегами для нас однозначно в приоритете. Уже сейчас можно сказать одно: санкции открывают нам новые рынки и новые возможности, — резюмировал Бранов.

Новые экономические условия диктуют рязанским экспортёрам новые реалии, открывают перед ними новые задачи по выходу на те зарубежные рынки, которые раньше не рассматривались для ведения внешнеэкономической деятельности. Одним из них является рынок Ирана. Сейчас Республика Иран демонстрирует все признаки дружественной России страны как и с точки зрения культурных и социальных коммуникаций, так и с точки зрения экономического взаимодействия. Директор компании «SBD — Saman Business Development» Парвиз Негматов отмечает: более десяти делегаций России посетили за последние несколько месяцев Иран, проходят и взаимные визиты.

– Сегодня сама судьба даёт нам возможность развивать российско-иранские отношения, и этим важно пользоваться. После решения финансово-логистических задач, российско-иранский товарооборот выйдет на новый уровень. Нужно добиваться того, чтобы Иран был заинтересован в товарах и услугах рязанского региона. Тем более, что у нас есть положительные примеры, когда российские предприниматели выходили на иранский рынок и эффективно работали, — заявил Парвиз Негматов, выразив при этом надежду, что уже в ближайшее время рязанские бизнесмены отправятся на иранские выставки со своими предложениями.

Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич в ходе обсуждения отметил: рязанским предпринимателям важно обращать внимание на азиатские рынки, которые могут заинтересоваться их товарами. И это не только рынок Китая, который у всех на слуху, но и рынки Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Малайзии, Индии. Что касается сотрудничества с Индией, этот вопрос также активно обсуждается. Тем более, что уже сейчас между рязанским регионом и государством формируются тесные экономические связи, которые в дальнейшем могут стать подспорьем для развития тесных экспортных отношений. Соучредитель группы компаний «NEC group» господин Сапу Бхаттачарья при поддержке Корпорации развития Рязанской области намерен реализовать на территории Рязанской области проект по созданию молочного производства и он не исключает, что наращивание торговых связей между Россией и Индией возможно уже в ближайшие годы. Важно – делать первые шаги и заручиться поддержкой властей.

И ещё один интересный момент, на который обратили эксперты в ходе обсуждения: сейчас товарооборот между Рязанской областью и странами Латинской Америки и Карибского бассейна равен нулю. Но уже в ближайшее время ситуация может кардинально измениться. Есть шанс наладить торговые связи сразу с 11 странами этой географической области. Заинтересованность в выстраивании экономических связей выразили присутствующие на форуме послы и представители посольств ряда государств.

Поддержка от региона для экспортёров: на что стоит рассчитывать рязанским бизнесменам?

По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Артёма Никитина, экспортное направление в регионе, несомненно, остаётся в приоритете. Но если раньше рязанским бизнесменам-экспортёрам оказывалась «точечная» поддержка, то теперь она будет комплексной, и для каждого предпринимателя выстраивается индивидуальная стратегия внешнеэкономической деятельности.

— Мы уже видим результаты: более чем в 3 раза вырос объём экспорта в прошлом году, в этом году, несмотря на санкции, отмечается достойная динамика роста экспорта. А если посмотреть на объёмы отгруженной продукции в сфере промышленности, можно отметить рост на 20% по сравнению с пандемийным 2020 годом, — рассказывает Никитин.

И всё-таки на сегодняшний день важнейшая цель – фокус на новых торговых партнёрах, использование новых торговых возможностей в странах СНГ, Азии, некоторых странах Европейского континента (Сербия, Турция), в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. На территории стран – потенциальных экспортных партнёров будут проводиться «узконаправленные» бизнес-миссии, в состав которых будут входить те представители бизнеса, которые могут занять актуальные для той или иной страны экономические ниши. Презентовать свою продукцию предприниматели будут в рамках проведения специализированных шоурумов.

Отметим, что 24 августа, во второй день делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» намечена работа биржи контактов. Запланирован ряд переговоров, участие в которых примут рязанские бизнесмены и представители зарубежных компаний.