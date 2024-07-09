Многие замечали, что после обсуждения определённого товара по телефону или рядом с ним в интернете появляется реклама на соответствующую тему. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества объясняют, почему это происходит, и как можно избавиться от контекстной рекламы.

Как работает контекстная реклама?

Контекстная реклама — это объявления, которые показываются пользователям в интернете на основе их интересов и действий. Чтобы определить интересы пользователей, рекламные компании используют различные методы сбора информации, включая анализ данных, полученных от мобильных приложений и сервисов.

Смартфон постоянно собирает информацию о действиях пользователя:

местоположение;

историю поиска;

действия в приложениях (открытые приложения, время использования, нажатия на кнопки);

данные о звонках и сообщениях.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, говорит: «Любой пользователь смартфона с выходом в интернет оставляет цифровой след: историю местоположений, поисковые запросы, действия в социальных сетях. Эти данные отправляются на серверы рекламных компаний, где они обрабатываются и используются для показа контекстной рекламы. Например, если вы искали информацию о новом смартфоне, то вам могут начать показывать его рекламу в интернете или на маркетплейсах».

Как отключить прослушку на смартфоне?

Чтобы минимизировать объём данных, которыми вы делитесь с сервисами, рекомендуется проверить, какие приложения имеют доступ к микрофону. Если микрофон не требуется для основных функций приложения, возможно, стоит его отключить.

На Android-смартфонах микрофон можно отключить в «Настройках»:

перейдите в раздел «Конфиденциальность»;

выберите «Диспетчер разрешений»;

найдите «Микрофон» и просмотрите список приложений с доступом к микрофону;

с помощью переключателя запретите доступ.

На iPhone:

перейдите в «Настройки»;

выберите «Конфиденциальность и безопасность»;

в меню выберите «Микрофон»;

используйте переключатель, чтобы запретить доступ.

Не стоит обсуждать конфиденциальную информацию рядом с умными колонками. Работа этого гаджета заключается в том, чтобы постоянно вас прослушивать. Если вы не хотите, чтобы ваши данные передавались третьим лицам, то включайте колонку только при необходимости.

Как отключить голосовых помощников?

Голосовые ассистенты, такие как Siri или Алиса, могут прослушивать ваши разговоры. С помощью микрофона они распознают команды и отвечают на вопросы. Если вы не хотите случайно активировать ассистента и сказать лишнее, лучше его отключить.

Чтобы выключить Яндекс Алису на Android, коснитесь иконки приложения и удерживайте несколько секунд. На всплывающем окне выберите «Разрешения» → «Микрофон» → «Запретить» или «Спрашивать каждый раз».

Голосовой ассистент Siri на iPhone выключается очень просто. Перейдите в «Настройки» → «Siri и поиск». В разделе «Спроси Siri» переведите все тумблеры в неактивное положение.

Чтобы отключить Google Ассистент на Android, откройте «Настройки» → «Google → «Настройки для приложений Googlе» → «Поиск, Ассистент и голосовое управление» → «Общие настройки». В разделе «Google Ассистент» отключите функцию с помощью переключателя.