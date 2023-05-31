Среда, 31 мая, 2023
На главнуюНовости мира

Эксперты рассказали о росте на 15% числа случаев кибербуллинга в интернете

7info

Существенный рост случаев сетевой травли или кибербуллинга в российском сегменте интернета с начала 2023 года зафиксировали эксперты мониторингового центра «Безопасность 2.0». В этом году эксперты центра выявили свыше семи тыс. резонансных эпизодов сетевой травли. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из данных, имеющихся в распоряжении «Известий».

Количество эпизодов сетевой травли растет, начиная с периода пандемии, отметили эксперты.

«Как правило дети сталкивались со следующими проявлениями травли в интернете: грубые комментарии, троллинг, злые насмешки в свой адрес, оскорбления из-за пола, возраста или взглядов, распространение оскорбительных слухов, угрозы насилия, публикация приватной информации, интимных фотографий или видео, публикация обидных фотографий или видео», — говорится в исследовании.

Кроме того, травля в интернете часто происходит в форме угроз насилием, распространения частной информации, слухов, обидных или интимных фотографий или видео.
Среди других угроз детям эксперты назвали также действия онлайн-мошенников и риск оказаться вовлеченными в продажу психотропных и наркотических средств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: 

Детки в сетке: эксперты назвали главные интернет-угрозы

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанца будут судить за продажу украденного триммера

Прокуратурой Советского района Рязани утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 20-летнего рязанца

В Рязани будут судить организаторов незаконной миграции

Расследование данного уголовного дела проводилось следователями следственного отделения Управления ФСБ России по Рязанской области.

С начала года в Рязанской области произошло 26 ДТП с участием лосей

В 2022 году с участием лосей произошло 54 аварии, 2 человека погибли, 6 человек получили травмы.

В Рязани продолжаются сезонные работы по благоустройству

Во всех районах города производится полив посаженных цветов.

Виталий Артёмов провёл рабочее совещание с руководителями структурных подразделений

В числе вопросов – благоустройство городских территорий, строительство объектов социальной сферы, капитальный ремонт школ

Эксперт оценил вероятность нанесения ударов по украинским центрам принятия решений

По словам Дандыкина, целями ракетных атак были не только здания.

В Скопинском районе до сентября отремонтируют проблемный участок дороги

Вопрос поднят во время заседания правительства региона 30 мая.

«Больной вопрос Скопина» частично решили за день после вмешательства Малкова

На заседании правительства Рязанской области 30 мая губернатор Малков поднял больную тему Скопина — перебои с водоснабжением.

Массированный удар нанесён по городу Шебекино в Белгородской области

Обстрел произошёл в 03.15. ВСУ использовали систему «Град».

Развал США, НАТО, Евросоюза летом 2023 года – прогноз нумеролога Джули По

С октября 2023 года начнется большая подготовка к формированию нового мирового порядка.

Неизвестные срезали провода в рязанской многоэтажке

Пользователь ВК предполагает: описанное, не последний случай воровства проводов в Рязани.

Афипский НПЗ загорелся после удара беспилотника в Краснодарском крае

По информации губернатора Вениамина Кондратьева, ЧП случилось ночью 31 мая. На данный момент возгорание ликвидировано.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации