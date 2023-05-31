Эксперты рассказали о росте на 15% числа случаев кибербуллинга в интернете

Существенный рост случаев сетевой травли или кибербуллинга в российском сегменте интернета с начала 2023 года зафиксировали эксперты мониторингового центра «Безопасность 2.0». В этом году эксперты центра выявили свыше семи тыс. резонансных эпизодов сетевой травли. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из данных, имеющихся в распоряжении «Известий».

Количество эпизодов сетевой травли растет, начиная с периода пандемии, отметили эксперты.

«Как правило дети сталкивались со следующими проявлениями травли в интернете: грубые комментарии, троллинг, злые насмешки в свой адрес, оскорбления из-за пола, возраста или взглядов, распространение оскорбительных слухов, угрозы насилия, публикация приватной информации, интимных фотографий или видео, публикация обидных фотографий или видео», — говорится в исследовании.

Кроме того, травля в интернете часто происходит в форме угроз насилием, распространения частной информации, слухов, обидных или интимных фотографий или видео.

Среди других угроз детям эксперты назвали также действия онлайн-мошенников и риск оказаться вовлеченными в продажу психотропных и наркотических средств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Детки в сетке: эксперты назвали главные интернет-угрозы