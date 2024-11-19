Эксперты рассказали, кто в Рязани может зарабатывать от 150 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 38 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человеки отобрал лучшие предложения ноября.

В Рязани в ноябре больше всего готовы платить трактористу. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы от трех лет. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.

На втором месте – вакансия заведующего производством с зарплатой от 100 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы от трех лет.

На третьем месте – инженер-энергетик с зарплатой от 100 тыс. рублей. Ищут сотрудника с высшим образованием. Работодатель обещает служебный транспорт до места работы, питание, премии и оплату мобильной связи.

В рейтинг также вошли вакансии ведущего менеджера по развитию региона с зарплатой от 100 тыс. рублей и водителя с зарплатой 100 тыс. рублей.