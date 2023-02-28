Вторник, 28 февраля, 2023
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Эксперты рассказали, как сэкономить на коммунальных платежах

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Эксперты сервиса «Авито Услуги» рассказали «Известиям» о правилах, которые помогут сохранить тепло, воду и свет в помещении. А следовательно и сэкономить на коммунальных платежах.

Специалисты советуют проверить и держать в исправном состоянии сантехнику и водопроводные трубы. Неисправности могут стать причиной постоянных протечек, потопов.

Также стоит поставить счётчики и платить только за потреблённую воду.

Ещё один способ экономии — установка посудомоечной машины. Агрегат использует для работы холодную воду, которая дешевле горячей.

Также эксперты советуют использовать энергосберегающие системы освещения. Лампочки потребляют меньше электричества, служат дольше. За год экономия может достигать 2,5 тысяч рублей.

Стоит заделать щели и дыры между оконными рамами, проверить уплотнители на окнах. Это поможет сохранить тепло в доме.

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