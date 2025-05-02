Эксперты раскрыли тайную суть сделки США и Украины

Соглашение между США и Украиной по разработке месторождений полезных ископаемых вызвало резонанс. Как отмечает The Washington Post, до сих пор никто не может точно сказать, насколько ценные ресурсы имеются у Украины и сколько потребуется средств на их освоение. Тем временем эксперты подчеркивают: сделка может оказаться как бесполезной, так и юридически сомнительной.

По словам бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, США могут столкнуться с суровой реальностью — большинство лицензий на недропользование давно распределены. «Все уже принадлежит частным лицам. Причем значительная часть лицензий оформлена на украинских олигархов, у которых отобрать их будет практически невозможно. А кто-то из них уже наладил связи с иностранными компаниями, усилив свои позиции», — объяснил он в беседе с aif.ru.

Речь идет о лицензиях на добычу титана, алюминия, лития и других стратегически важных ресурсов. По мнению Олейника, американская сторона может обнаружить, что ей предлагают участки, которые фактически расположены на территориях, подконтрольных России. Кроме того, Олейник напомнил, что ряд контрактов с иностранцами, включая соглашения с Великобританией, могли заключаться еще в прошлом веке и до сих пор имеют юридическую силу.

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Свою версию причин сделки озвучил бывший украинский парламентарий Олег Царёв. Он считает, что основная мотивация заключения соглашения — стремление Дональда Трампа продемонстрировать активность на внешнеэкономическом направлении. «Это больше похоже на пиар-ход. Видимо, он хотел объявить о подписании сделки, не вдаваясь в детали. Но если копнуть глубже, становится ясно — США не получат от этого никакой реальной выгоды», — заявил Царёв.

По его мнению, всё, что имело хоть какую-то ликвидность, на Украине давно поделено. А новые участки потребуют колоссальных вложений — при этом наихудшие в плане рентабельности. «США придется вкладывать миллиарды долларов в те месторождения, которые до сих пор не разрабатываются. А не разрабатываются они по вполне понятным причинам — слишком дорогая логистика и низкая доходность», — добавил он.

Любопытной деталью сделки стало отсутствие президента Украины Владимира Зеленского среди подписантов. Как объясняет Олейник, это не случайность. Он утверждает, что американская сторона провела юридические консультации и пришла к выводу, что легитимность Зеленского как главы государства вызывает вопросы. «Вероятно, команда Трампа решила его обойти. Во-первых, Зеленский — не самый удобный партнер. Во-вторых, после скандала в Белом доме и обвинений в адрес Украины, Трамп к нему охладел. Юристы посоветовали не связываться с политиком, чей срок полномочий уже истек или близок к завершению», — подчеркнул он.

Таким образом, подписание соглашения оказалось не столько экономическим шагом, сколько элементом политической игры. Эксперты уверены: в ближайшее время Соединённые Штаты вряд ли получат ощутимую выгоду от участия в украинских проектах по добыче ископаемых. Юридическая неясность, высокая стоимость работ и политическая нестабильность делают этот проект крайне сомнительным.