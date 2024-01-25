Эксперты объяснили, зачем ВСУ ударили по самолету со своими военнопленными

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, зачем ВСУ нанесли удар по самолету, в котором находились военнопленные.

По словам эксперта, украинская армия начала применять тактику запугивания своих же солдат.

Это четкий сигнал пленным: сдаваться нельзя, вы все равно погибнете. Не они убьют, так мы, — пояснил Прохватилов.

Он отметил, что такую тактику украинскому режиму могли подсказать британцы, которые серьезно относятся к психологической обработке солдат и населения.

Напомним, 24 января ВСУ нанесли удар по самолету Ил-76, на борту которого находились 65 пленных военнослужащих украинской армии.