Эксперт рассказала, кому в РФ положена двойная пенсия

В России есть категории граждан, которые имеют право на двойную пенсию. Об этом рассказала «Московскому комсомольцу» Татьяна Подольская, заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС.

По её словам, в первую очередь это касается людей с инвалидностью. После достижения пенсионного возраста они могут получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности.

Также двойную пенсию могут назначить бывшим военнослужащим, которые имеют выслугу лет и трудовой стаж на гражданских специальностях.

Татьяна Подольская отметила, что к категориям граждан со страховыми пенсиями выше среднего относятся сельские жители, Герои Труда, чернобыльцы и инвалиды I группы. Они получают специальные доплаты.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в России составляет 20 941 рубль. Однако есть различия между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров. Работающие пенсионеры получают в среднем 17 484 рубля, тогда как неработающие — 21 751 рубль.

В настоящее время в России пенсию получают 40 982 100 человек. Из них почти 19% продолжают работать. Пенсию по старости получают 81,31% пенсионеров.

Неработающие пенсионеры получают больше, чем работающие, по всем видам пенсионного обеспечения, за исключением пенсии по выслуге лет.

Самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа — 33,4 тысячи рублей, Камчатского края — 30,2 тысячи рублей и Магаданской области — 30 тысяч рублей. Самые низкие пенсии — в Республике Дагестан, где они составляют 15,3 тысячи рублей.