Эксперт рассказал о причинах активизации украинской авиации в зоне СВО 

Летчики украинских самолетов и вертолетов стараются не подлетать к линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. Но при этом их активность в последнее время усилилась.

«В какой-то степени это отчаянный шаг. Такие полеты — это билет в один конец. Если у пилота есть несколько боевых вылетов, то это уже летчик-ас. Остатки их авиации пытаются хоть как-то наносить удары с воздуха, но наши подразделения ПВО их близко не подпускают. Чаще они стараются пускать ракеты с кабрирования с дальнего расстояния, что значительно снижает точность», — объяснил он причины такой осторожности.

Также Василий Дандыкин отметил, что часть еще оставшихся в строю вертолетов и самолетов украинские воздушные силы пытаются сохранить для проведения готовящегося контрнаступления.

В Минобороны России 19 марта сообщили, что российские истребители 19 марта в районе Купянска сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. По данным российского военного ведомства, с начала марта уничтожено 12 самолетов и 11 вертолетов. ВКС России сбили девять самолетов и семь вертолетов, ПВО — три самолета и четыре вертолета. Всего же с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 402 самолета, 222 вертолета, 3464 беспилотных летательных аппарата, сообщили в российском военном ведомстве 19 марта.

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