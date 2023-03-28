Эксперт рассказал о перспективах возобновления сотрудничества между Москвой и Ригой

Шансы на улучшение двусторонних отношений между Россией и Латвией во многом зависят от воли «американского спонсора», из-за которой Рига сегодня живет «в ущерб себе». Об этом в интервью «Известиям» заявил латвийский общественный деятель, историк Янис Кузинс.
Отчасти из-за такой позиции Латвия сейчас живет «в ущерб себе», лишаясь нефтяных и газовых доходов, отметил историк. Причем страна, не успев оправиться от ковидных ограничений, решила приостановить выдачу первичных видов на жительство россиянам и белорусам, а также их продление, напомнил он.
На этом фоне усилилась проблема оттока населения: «россияне больше не ездят в Ригу, а число европейцев в столице на этом фоне не возрастает», подчеркнул общественный деятель.
Сейм Латвии 7 апреля утвердил поправки к закону «Об иммиграции», которые вводят запрет на выдачу первичных временных видов на жительство гражданам России и Белоруссии до 30 июня 2023 года.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Если наш «американский спонсор» разрешит дружбу Латвии и РФ, то она состоится»
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