Эксперт рассказал о перспективах возобновления сотрудничества между Москвой и Ригой

Шансы на улучшение двусторонних отношений между Россией и Латвией во многом зависят от воли «американского спонсора», из-за которой Рига сегодня живет «в ущерб себе». Об этом в интервью «Известиям» заявил латвийский общественный деятель, историк Янис Кузинс.

«Перспективы дружбы Латвии с Россией — это очень сложный вопрос. Потому что он носит экономический характер. Дело в том, что если наш «американский спонсор» разрешит эту дружбу, а вернее — экономическое сотрудничество и бизнес между Латвией и РФ — то она состоится. Если не разрешит, то, очевидно, нет. Иного варианта тут не может быть», — сказал он.

Отчасти из-за такой позиции Латвия сейчас живет «в ущерб себе», лишаясь нефтяных и газовых доходов, отметил историк. Причем страна, не успев оправиться от ковидных ограничений, решила приостановить выдачу первичных видов на жительство россиянам и белорусам, а также их продление, напомнил он.

На этом фоне усилилась проблема оттока населения: «россияне больше не ездят в Ригу, а число европейцев в столице на этом фоне не возрастает», подчеркнул общественный деятель.

«Наведение мостов, конечно, возможно. Но многое будет зависеть и от самой России, насколько она сможет стать привлекательной для латышей: что страна может предложить нам в сферах образования и культуры. Так что это взаимный процесс. Пока представить сотрудничество между нашими странами сложно. И может пройти 10–20 лет до того, как Латвия и Россия сделают первый шаг на пути к сближению», — резюмировал Янис Кузинс.

Сейм Латвии 7 апреля утвердил поправки к закону «Об иммиграции», которые вводят запрет на выдачу первичных временных видов на жительство гражданам России и Белоруссии до 30 июня 2023 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Если наш «американский спонсор» разрешит дружбу Латвии и РФ, то она состоится»