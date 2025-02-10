Эксперт рассказал, как получить пенсию выше средней

Чтобы получать пенсию выше среднего уровня, жителям Рязани необходимо накопить не менее 35 лет страхового стажа. Рассчётами с «Газетой.Ru» поделился кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

При 35 годах страхового стажа и прогнозируемом среднем уровне зарплаты в 2025 году страховая пенсия составит около 31 тыс. рублей, что примерно на 25% выше текущего среднего уровня.

На январь 2025 года средняя пенсия россиян с учетом индексации (7,3%) достигла 24 тыс. рублей. До 25 февраля выплаты увеличат еще на 9,52%, включая доплату за январь. Таким образом, средняя пенсия возрастет примерно до 25 тыс. рублей.

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По прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2025 году средняя зарплата в стране составит 99,9 тыс. рублей. Но темпы роста зарплат замедлятся: если в 2024 году они увеличились на 8%, то в 2025-м прогнозируется рост всего на 2–4%, отмечает газета «Ведомости».

По данным Росстата, в 2024 году средняя начисленная зарплата у женщин составила 61,1 тыс. рублей, у мужчин — 87,7 тыс. рублей.

Согласно статистике hh.ru, к февралю 2025 года средняя предлагаемая зарплата в вакансиях достигла 73,4 тыс. рублей, что на 21% больше, чем годом ранее.