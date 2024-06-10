Эксперт предрекла повышение курса рубля

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Голощапова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила, что сохранение Центробанком РФ ключевой ставки на уровне 16% приведет к укреплению курса рубля в ближайшем будущем.

«Жесткая политика Центробанка всегда способствует укреплению национальной валюты. С начала года доллар держится ниже 90 рублей, евро — в пределах 96-98 рублей, а юань — 11-13 рублей. В ближайшем времени эти значения достигнут своего локального минимума и начнут расти», — пояснила Голощапова.

Она отметила, что на укрепление рубля влияет множество факторов — от политических до экономических, включая продовольственную безопасность.

«На данный момент о девальвации рубля говорить не приходится, так как валютные барьеры, установленные Центробанком, достаточно прочны и будут сохраняться до принятия корректирующих мер в рамках исполнения государственного бюджета на 2024 год», — резюмировала эксперт.