Эксперт объяснил, чем обернётся запрет на работу в такси для трудовых мигрантов

В различных регионах РФ активно вводятся ограничения для иностранных граждан, запрещающие им работать водителями такси и автобусов даже при наличии патента. Эти ограничения могут привести к непредсказуемому росту цен, предупредил Андрей Кладов, эксперт по миграционной политике и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис», в интервью «Газете.Ru».

«В регионах наблюдается дефицит водителей общественного транспорта, который уже достигает 30%, а в некоторых городах даже более половины рабочих мест остаются вакантными. Особенно остра эта проблема в Москве, где более 40% водителей такси и автобусов — мигранты. Похожая ситуация наблюдается и в других регионах. Если мигранты массово уйдут с этих позиций, цены на такси неизбежно повысятся», — пояснил Кладов.

Отметим, что проблема с водителями общественного транспорта есть и в Рязани, а стоимость такси в городе увеличилась. При этом машины приезжают не всегда быстро.

Эксперт отметил, что после полного вступления запрета в силу значительная часть населения может оказаться неспособной позволить себе поездки на такси. Ожидается, что дефицит водителей приведет к росту цен на такси из-за сокращения предложения.

«Дефицит водителей уже в июле 2024 года привел к тому, что трудовые мигранты на этих должностях зарабатывали до 136 тысяч рублей. Уход мигрантов из сферы такси усугубит дефицит, и зарплаты водителей придется еще больше повышать», — добавил Кладов, уточнив, что спрос на такси с начала 2024 года вырос на 20%.

Что касается автобусов, нехватка водителей также приведет к сокращению количества транспорта на линиях и увеличению времени ожидания.