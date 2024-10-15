Эксперт объяснил, чем обернётся запрет на работу в такси для трудовых мигрантов

В различных регионах РФ активно вводятся ограничения для иностранных граждан, запрещающие им работать водителями такси и автобусов даже при наличии патента. Эти ограничения могут привести к непредсказуемому росту цен, предупредил Андрей Кладов, эксперт по миграционной политике и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис», в интервью «Газете.Ru».
Отметим, что проблема с водителями общественного транспорта есть и в Рязани, а стоимость такси в городе увеличилась. При этом машины приезжают не всегда быстро.
Эксперт отметил, что после полного вступления запрета в силу значительная часть населения может оказаться неспособной позволить себе поездки на такси. Ожидается, что дефицит водителей приведет к росту цен на такси из-за сокращения предложения.
Что касается автобусов, нехватка водителей также приведет к сокращению количества транспорта на линиях и увеличению времени ожидания.