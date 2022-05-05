Эксперт назвал товары, которые подешевеют при укреплении рубля

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал агентству «Прайм» о текущей ситуации с ценами на товары в России.

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Многие россияне считают, что выросшие с начала спецоперации цены не падают, хотя рубль укрепляется. Журналисты отмечают, что это не так. В некоторых сегментах премия к ценам от начала февраля сейчас не более 20-25%, что в целом укладывается в рамки инфляции. Например, айфон последнего поколения, на пике стоивший порядка 200 тысяч, теперь можно приобрести за 160 тысяч рублей. Со многими товарами произошло то же самое.

В то же время на рынке в связи с уходом производителей из России, приостановке импорта наблюдается дефицит некоторых позиций. Переславский выделяет автозапчасти, строительную технику, отделочные материалы, некоторые лекарства, ряд комплектующих компьютеров, сетевое оборудование.

Цены на них из-за проблем с доступностью держатся на высоком уровне. По мнению эксперта, товары начнут дешеветь, когда будет отлажен механизм параллельного импорта. К сожалению, такими как в январе они не будут, но по сравнению с текущими ценами могут снизиться до 30%.