Эксперт назвал самое эффективное оружие Ирана

Иран обладает мощным арсеналом баллистических ракет и развитым производством ударных беспилотников, что делает эти виды вооружения одними из самых эффективных в его армии, заявил NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Баллистические ракеты — это «конек» иранских вооруженных сил, подчеркнул эксперт. Помимо них, Иран добился значительных успехов в разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), удивляя своими достижениями в военно-технической сфере и тактике их применения.

Часть технологий для создания военных беспилотников Иран, возможно, заимствовал у США, когда сумел захватить на своей территории американский дрон.

«С тех пор, я думаю, иранцы очень серьезно повысили свою инженерную грамотность, создали инженерные школы по беспилотникам, ну и их тактику применения не только в воздухе, но и на море», — отметил Козюлин.