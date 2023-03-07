Эксперт назвал причины превосходства самолетов ВКС России над украинскими

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России всё чаще выигрывают воздушные дуэли за счет нового поколения управляемых ракет класса «воздух-воздух» и отработанной тактики, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«В последние годы для ВКС были разработаны и поставлены новые ракеты малой, средней и большой дальности класса «воздух-воздух». Благодаря современным технологиям, они стали более дальнобойными и более точными, получили новые головки самонаведения. Современные российские ракеты большой дальности направляется в район, где был замечен самолет или вертолет противника, а дальше они уже сами захватывают и уничтожают цель», — рассказал Леонков.

По его словам, в ходе СВО отработана тактика борьбы с украинской авиацией. Она заключается в том, что российские самолеты с дальнобойными ракетами дежурят недалеко от линии соприкосновения, ожидая, когда в воздухе появится нужная цель. Ответить на удар украинская авиация не в состоянии, так как западные страны поставляют ей советские самолеты ранних модификаций без современных ракет «воздух-воздух», объяснил эксперт.

Также у вооруженных формирований Украины (ВФУ) почти не осталось опытных пилотов, полагает Леонков.

«Все помнят, как украинский пилот потерял МиГ, охотясь за тихоходным дроном «Герань». Это красноречивое подтверждение класса оставшихся украинских пилотов, которые в массе своей только что закончили училища и не имеют опыта», — заметил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что самолетами ВКС 6 марта в районе Трудооленовки в Запорожской области в воздушном бою был сбит самолет Су-27 ВФУ, а в районе Новопавловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) — вертолет Ми-8. Истребитель МиГ-29 украинских формирований в этот же день уничтожили системы ПВО в районе города Красноармейск в ДНР.

Всего, по данным МО РФ, только с начала марта Украина лишилась шести боевых самолетов и шести вертолетов.

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