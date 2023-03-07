Эксперт назвал причины превосходства самолетов ВКС России над украинскими

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России всё чаще выигрывают воздушные дуэли за счет нового поколения управляемых ракет класса «воздух-воздух» и отработанной тактики, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, в ходе СВО отработана тактика борьбы с украинской авиацией. Она заключается в том, что российские самолеты с дальнобойными ракетами дежурят недалеко от линии соприкосновения, ожидая, когда в воздухе появится нужная цель. Ответить на удар украинская авиация не в состоянии, так как западные страны поставляют ей советские самолеты ранних модификаций без современных ракет «воздух-воздух», объяснил эксперт.
Также у вооруженных формирований Украины (ВФУ) почти не осталось опытных пилотов, полагает Леонков.
Ранее Минобороны России сообщило, что самолетами ВКС 6 марта в районе Трудооленовки в Запорожской области в воздушном бою был сбит самолет Су-27 ВФУ, а в районе Новопавловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) — вертолет Ми-8. Истребитель МиГ-29 украинских формирований в этот же день уничтожили системы ПВО в районе города Красноармейск в ДНР.
Всего, по данным МО РФ, только с начала марта Украина лишилась шести боевых самолетов и шести вертолетов.
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