Эксперт назвал неожиданную версию катастрофы «Суперджета» под Москвой

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов считает падение в Московской области лайнера Сухой Суперджет 100 случаем из ряда вон выходящим, но не уникальным. Об этом эксперт заявил «Московскому Комсомольцу».

Напомним, самолёт разбился в районе Коломны в пятницу, 12 июля во время технического полёта после планового ремонта на заводе.

Попов считает, что причиной катастрофы могла быть халатность работников, но также не исключает и «внешнего воздействия». С учётом проведения СВО версию о диверсии сбрасывать со счетов нельзя. Следствию также предстоит проверить возможность возникновение технической проблемы или ошибки пилотов.

Более ясной картина станет после расшифровки «чёрных ящиков».

Попов рассказал, что лайнер после ремонта должны проверить летчики-испытатели с завода в Луховицах, причём полётов должно быть минимум два.

Затем наступает очередь перегоночного экипажа, который прибыл из авиакомпании-заказчика. Они должны сначала протестировать самолёт в воздухе. Для этого они совершают полёт по кругу в районе заводского аэродрома, проверяя работоспособность всех систем и механизмов самолёта.

Только после того, как тестирование прошло успешно и без замечаний, подписываются акты приёмки-сдачи. После этого самолёт готов к перелёту на аэродром родной авиакомпании.

— Могу еще раз сказать, что вполне допускаю криминальный характер авиационной катастрофы под Коломной, — отметил Попов. Он напомнил, о планах украинских спецслужб организовать теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» и о попытке угона на Украину российского бомбардировщика.