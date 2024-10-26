Эксперт назвал ключевой момент в дальнейшем продвижении ВС РФ к границам ДНР

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что взятие армией России города Горняк в ДНР может привести к утрате ВСУ контроля над важными высотами в регионе. Он также отметил, что успех российских сил на этом направлении может сыграть ключевую роль в дальнейшем продвижении к границам ДНР. Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.
Он добавил, что нужно дождаться официального заявления от Министерства обороны РФ о взятии Горняка под контроль. По его словам, ведомство подтверждает захват населённого пункта только после того, как силы ВСУ будут полностью выбиты, а территория зачищена.