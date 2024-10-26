Суббота, 26 октября, 2024
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Эксперт назвал ключевой момент в дальнейшем продвижении ВС РФ к границам ДНР

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Алексей Самохин
Фото: Минобороны РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что взятие армией России города Горняк в ДНР может привести к утрате ВСУ контроля над важными высотами в регионе. Он также отметил, что успех российских сил на этом направлении может сыграть ключевую роль в дальнейшем продвижении к границам ДНР. Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

«Все шло к тому, что Горняк будет взят. Это важный момент: мы захватываем ключевые населенные пункты Донецкого кряжа, расположенные на возвышенностях. Высоты дают ВСУ возможность наблюдать за наступательными действиями и их сдерживать, ведь оттуда видно всё. Это крайне важно для продвижения российских войск к границе ДНР и установления контроля над всей республикой», — считает Дандыкин.

Он добавил, что нужно дождаться официального заявления от Министерства обороны РФ о взятии Горняка под контроль. По его словам, ведомство подтверждает захват населённого пункта только после того, как силы ВСУ будут полностью выбиты, а территория зачищена.

«Нужно дождаться официального сообщения. Понимаете, иногда одна сторона контролирует один квартал, другая — другой. Подтверждают взятие только тогда, когда ВСУ полностью выбиты и проведена зачистка. Всё это требует времени. Обычно нужно ждать около недели после первых сообщений», — заключил Дандыкин.

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