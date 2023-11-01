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Экскурсию по железнодорожным предприятиям города Рыбное провели для школьников района

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Сотрудники МЖД провели экскурсию по железнодорожным предприятиям Рыбного для учащихся 7-х и 9-х классов 4 школ Рыбновского района.

Ребятам рассказали об истории предприятий, показали, как локомотивные бригады проходят инструктаж перед поездкой. Школьники посетили цеха технического обслуживания и ремонта подвижного состава, узнали, как обслуживаются поезда в пути следования. Попробовали себя в роли машиниста на современном тренажерном комплексе 2 ЭС6. Этот симулятор в точности воспроизводит кабину настоящего электровоза, а его видеосистема создает иллюзию полного погружения в процесс движения.

Также учащиеся осмотрели исторические экспонаты, установленные на территории депо: почти столетний паровоз ФД-500 и два электровоза серий ВЛ22м и ВЛ8. Школьникам рассказали об участии железнодорожников в Великой Отечественной войне, в честь подвига которых был открыт памятник.

В ходе экскурсии работники стальной магистрали напомнили детям правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Экскурсию по железнодорожным предприятиям города Рыбное провели для школьников района
Экскурсию по железнодорожным предприятиям города Рыбное провели для школьников района
Экскурсию по железнодорожным предприятиям города Рыбное провели для школьников района
Экскурсию по железнодорожным предприятиям города Рыбное провели для школьников района

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