Экскурсию по железнодорожным предприятиям города Рыбное провели для школьников района

Сотрудники МЖД провели экскурсию по железнодорожным предприятиям Рыбного для учащихся 7-х и 9-х классов 4 школ Рыбновского района.

Ребятам рассказали об истории предприятий, показали, как локомотивные бригады проходят инструктаж перед поездкой. Школьники посетили цеха технического обслуживания и ремонта подвижного состава, узнали, как обслуживаются поезда в пути следования. Попробовали себя в роли машиниста на современном тренажерном комплексе 2 ЭС6. Этот симулятор в точности воспроизводит кабину настоящего электровоза, а его видеосистема создает иллюзию полного погружения в процесс движения.

Также учащиеся осмотрели исторические экспонаты, установленные на территории депо: почти столетний паровоз ФД-500 и два электровоза серий ВЛ22м и ВЛ8. Школьникам рассказали об участии железнодорожников в Великой Отечественной войне, в честь подвига которых был открыт памятник.

В ходе экскурсии работники стальной магистрали напомнили детям правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.